Der Statistik-Check zur Bundesliga: Dem BVB droht eine Pleite bei Eintracht Frankfurt

Der 20. Spieltag ist für Hannover 96 gleichzeitig ein Trainer-Debüt. Nach über zehn Jahren ist mit den Roten Thomas Doll zurück in der Bundesliga. Bei dem Heimspiel gegen den RB Leipzig nimmt er zum ersten Mal auf der 96-Trainerbank platz, mit dem Ziel, dem Verein aus dem Abstiegskampf zu helfen. Am anderen Ende der Tabelle will Bayern München an diesem Spieltag weiter den BVB einholen. Die Münchener wollen gegen Leverkusen Punkte erspielen, während der BVB auswärts bei Eintracht Frankfurt auf den Platz geht. Alles, was ihr wissen müsst: Der SPORTBUZZER gibt euch einen statistischen Überblick über den 20. Spieltag der Bundesliga.