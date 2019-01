Der Statistik-Check zur Bundesliga: Macht der FC Bayern diesmal Punkte auf den BVB gut?

Auch am 19. Spieltag macht de FC Bayern München Jagd auf Tabellenführer BVB . Am vergangenen Spieltag blieb es beim Sechs-Punkte-Abstand zwischen den beiden Bundesliga -Topteams. Doch wird es auch nach diesem Spieltag dabei bleiben? Dieses Mal muss Borussia Dortmund vorlegen. Gegen Abstiegskandidat Hannover 96 sollte der BVB eigentlich keine Probleme haben. Der FC Bayern bestreitet sein erstes Heimspiel der Rückrunde gegen den VfB Stuttgart – mit einer starken Bilanz des FCB-Trainers Niko Kovac gegen den Stuttgart-Trainer Markus Weinzierl. Alles, was ihr wissen müsst: Der SPORT BUZZER gibt euch einen statistischen Überblick über den 19. Spieltag der Bundesliga.

Daniel Pranjic, Massimo Oddo, Jens Jeremies: Was wurde aus den ehemaligen Spielern vom FC Bayern? Der SPORTBUZZER zeigt 50 Ex-Profis der Münchner - und was sie jetzt machen. ©

Hertha BSC – FC Schalke 04 (Freitag, 20.30 Uhr)

Borussia Dortmund – Hannover 96 (Samstag, 15.30 Uhr)

Borussia Mönchengladbach – FC Augsburg (Samstag, 15.30 Uhr)

SC Freiburg – TSG Hoffenheim (Samstag, 15.30 Uhr)

Ein Unentschieden liegt in der Luft, die meisten Duelle hatten keinen Sieger (4-9-4). Außerdem hat Hoffenheim aktuell die meisten Unentschieden (7), der SC folgt dicht (6). In Freiburg gewann die derzeit sieben Spiele sieglose TSG nur 2009.

FSV Mainz 05 – 1. FC Nürnberg (Samstag, 15.30 Uhr)

Schlechte Aussichten für Schlusslicht Nürnberg : In diesem Duell gab es 15-mal keinen Auswärtssieg mehr, und der einzige des Klubs (bei sieben Pleiten) glückte bei der Premiere 2004 (1:0). In Mainz führte der Sieger immer schon zur Halbzeit.

VfL Wolfsburg – Bayer Leverkusen (Samstag, 15.30 Uhr)

Ein Offensivspektakel winkt: In den letzten 14 Jahren fielen in Wolfsburg mindestens drei Tore, und stets trafen dabei beide Teams. Leverkusen traf gar in den letzten 32 Spielen gegen den VfL, nun wackelt Gladbachs Bundesliga-Rekord (32-mal in Folge Tore in Spielen gegen Köln).