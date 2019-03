Der Statistik-Check zur Bundesliga: FC Bayern in Gladbach unter Druck

Der Zweikampf an der Spitze der Bundesliga geht weiter! Am 24. Spieltag trifft der FC Bayern München bei der Jagd auf Tabellenführer Borussia Dortmund (drei Punkte Abstand) auf einen Angstgegner, Borussia Mönchengladbach. Gerade bei Heimspielen hatte der Tabellendritte der Bundesliga bisher immer gut gegen den FCB ausgesehen, wie die Statistik beweist. Doch die Bayern stehen unter Druck, nun für ein Erfolgserlebnis zu sorgen, um am BVB dran zu bleiben.