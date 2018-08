Esser passsicher, Füllkrug mannschaftsdienlich: Die Statistik-Nachlese zum 96-Spiel in Bremen

Dass es am Samstag überhaupt noch zu einem Punkt reichte, hatten die Bremer Theodor Gebre Selassie zu verdanken, der in der 85. Minute den Ball aus kurzer Entfernung über die Linie. Joker Hendrik Weydandt (76.) hatte die Gäste bei seinem Erstliga-Debüt in Führung gebracht und die 96-Hoffnung auf den ersten Sieg in Bremen seit dem 22. März 2003 genährt.

Der 23-Jährige, der vor vier Jahren noch beim niedersächsischen Kreisligisten TSV Groß Munzel kickte und in dieser Saison eigentlich nur für die U23 vorgesehen war, brauchte bei seinem Liga-Debüt nur 75 Sekunden für den ersten Treffer. „Eine Wahnsinnsgeschichte“, sagte Trainer André Breitenreiter. „So etwas gibt es nur im Fußball“, ergänzte 96-Kapitän Waldemar Anton.