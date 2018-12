Neuer Job für Stefan Effenberg: Ex-Nationalspieler wird Banker

Stefan Effenberg schlägt offenbar einen unerwarteten Karriereweg ein. Wie Finanz-Szene.de berichtet, wird der frühere Nationalspieler künftig im Firmenkundengeschäft der Volks- und Raiffeisenbank Bad Salzungen Schmalkalden arbeiten. Effenberg soll dabei nicht nur als Testimonial fungieren, sondern auch Aufgaben im operativen Geschäft übernehmen. "Wir stehen mit Herrn Effenberg seit längerem in einem gedanklichen Austausch zum Thema Fußball-Finanzierung. Das Ergebnis dieser Sondierungen sieht so aus, dass Stefan Effenberg in Zukunft unserem 'Firmenkunden-Kompetenzteam Fußball' angehören wird", wird ein Sprecher der Bank von dem Finanz-Portal zitiert.