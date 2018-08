Stefan Effenberg kritisiert Philipp Lahm: „Kaum hört er auf, putzt er den Löw weg“

Stefan Effenberg hat sich mit Unverständnis zur Kritik von Philipp Lahm an Bundestrainer Joachim Löw nach dem WM-Aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft geäußert. „Wenn man zusammen so erfolgreich war, stellt man jemanden nicht so öffentlich an den Pranger“, sagte der ehemalige Nationalspieler in einem Interview der Neuen Osnabrücker Zeitung. Er habe Lahms Kritik als „grenzwertig“ empfunden.