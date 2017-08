Stefan Effenberg teilt aus - Heftige Kritik an Höwedes, Kühne und Tuchel 

Zu Höwedes, der beim 2:0 gegen Leipzig nur auf der Bank saß und zuvor sein Amt verloren hatte, sagt Effenberg: „ Die Absetzung von Benedikt Höwedes als Kapitän auf Schalke ist eine große Niederlage für ihn persönlich. Aber wenn man Weltmeister wird, heißt das nicht, dass man automatisch eine große Führungspersönlichkeit ist. Das hat Trainer Tedesco wohl herausgefunden in der Vorbereitung und dann seine Konsequenzen gezogen .“Effenberg erläutert: „ Von außen muss ich sagen: In kritischen Phasen, in denen es sportlich nicht lief, hätte ich mir von Höwedes andere Ansagen gewünscht. Die sind nicht gekommen. Ich gehe davon aus, dass er intern Ansagen gemacht hat, aber ab und zu muss man auch nach außen ein Zeichen setzen, um die Mannschaft aufzuwecken.“ Der Champions-League-Sieger von 2001 sagt sogar: „Ich denke, dass diese Maßnahme gar nicht schlecht ist, um zu zeigen: Hier ist niemand sicher. Jeder muss Vollgas geben – egal, ob er mal Weltmeister war oder nicht. Das ist wichtig – vor allem bei Schalke. Sonst werden sie nie aus dem Tiefschlaf aufwachen. Jetzt hat vielleicht auch der Letzte verstanden, dass er sich nicht auf etwas ausruhen kann. Das wünsche ich mir.“

Auch der HSV gewann am ersten Spieltag – gegen Augsburg (1:0). Zuvor hatte Investor Klaus-Michael Kühne allerdings nicht nur die Vereinsspitze, sondern auch die Spieler öffentlich scharf kritisiert . Im „Spiegel“ monierte er, dass „immer die Luschen hier hängen bleiben“. Lasogga bezeichnete er als Flop des Jahrhunderts. Effenberg sagt nun: „Sie haben vielleicht etwas Angst beim HSV. Denn wenn das Team oder sogar einzelne Spieler angegriffen werden, kannst du dir das nicht gefallen lassen.“ Der gebürtige Hamburger wird noch deutlicher: „Man weiß bei Kühne, dass er immer mal wieder so reagiert. Aber: Im Hinblick auf das Sportliche schadet Kühne dem Verein mehr, als dass er ihm gut tut. Hopp in Hoffenheim oder Abramowitsch bei Chelsea sind in einer ähnlichen Position – an ihnen sollte er sich ein Beispiel nehmen. Kühne kann das offenbar nicht. Solche Leute sollten wirklich – sportlich gesehen – niemals Interviews geben, das ist meine Meinung. Damit hat er sich keinen Gefallen getan und dem Verein auch nicht. Mit 80 Jahren sollte man wissen, was so etwas auslösen kann. Das sind kritische und harte Woche – aber dazu stehe ich. Er kann sich Jeden zur Brust nehmen, aber bitte intern.“ Und : „Ich hätte mir auch von Jens Todt als Sportdirektor eine Reaktion gewünscht – ich hätte mir das nicht gefallen lassen. Es wäre ein Zeitpunkt gewesen, an dem er ein Zeichen hätte setzen und sein Profil schärfen müssen.“