Stefan Effenberg über den DFB: "Fast rückwärts vom Sofa gefallen"

GEWINNER | Joshua Kimmich: Normalerweise ist der 23-jährige kein Mann für emotionale Ausbrüche. Nach dem 2:1 gegen Peru grinste er aber über beide Backen: „Es ist für mich ungefähr so, als wenn Weihnachten und Ostern auf einen Tag fallen“, sagte er. Dabei hatte er keineswegs einen Hattrick oder das Tor des Jahres erzielt. Kimmich freute sich darüber, dass Löw ihn in den beiden Spiel nach der WM von der Rechtsverteidiger-Position ins defensive Mittelfeld schob. Gegen Frankreich spielte er gut, gegen Peru noch besser. Kimmich glänzte als ballsicherer Abräumer, mit intelligenten Zuspielen in die Tiefe. „Jo bringt alle Qualitäten mit, die es für diese Rolle braucht“, lobte der Bundestrainer und kündigte an, dass Kimmich seine neue Position auch in den kommenden Spielen bekleiden werde. Auch sein Stellvertreter auf der Außenverteidiger-Position, Matthias Ginter, machte einen guten Eindruck und darf sich als Gewinner fühlen. © imago/Jan Huebner