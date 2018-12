Handball-Legende Stefan Kretzschmar: "Es gab keinen größeren Schreihals als mich"

In seinem am Donnerstag erschienen Buch Hölleluja gibt Kretzschmar tiefe Einblicke in die Sportart, die sein Leben von Geburt an geprägt hat, aber auch in seine Seele. Der einstige Weltklasse-Linksaußen eiert nicht herum, sondern lässt den Leser dank seiner schonungslosen Offenheit hinter die Fassade schauen - sowohl bei sportlichen wie privaten Themen. Herausgekommen ist ein unterhaltsamer Mix aus fachlichen Expertisen, Anekdoten aus seiner Karriere und einer äußerst kritischen Selbstbetrachtung.