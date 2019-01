Stefan Kretzschmar wehrt sich gegen Kritik: "Ich werde politisch instrumentalisiert"

SPORTBUZZER: Sie sind gerade wegen politischer Äußerungen in die Kritik geraten. Was sagt das über unsere Gesellschaft aus? Vor allem, wenn Aussagen aus dem Gesamtzusammenhang gerissen werden und von politischen Parteien in gewisser Hinsicht missbraucht werden?

Stefan Kretzschmar: Das sagt das aus, was ich mit Interview gesagt habe. Wenn man sich irgendwo kritisch äußert, dass man dann natürlich gleich einen auf den Deckel bekommt. Im Prinzip ist es eine Bestätigung dessen, was ich in dem Video gesagt habe.

"Ich werde politisch instrumentalisiert"

Waren Sie überrascht, dass das Thema am Montag noch einmal hochgekommen ist?

Ich bin halt überrascht von dem, was daraus gemacht wird. Es gibt ja in fast keiner Art und Weise den Inhalt des Interviews wieder. Ich weiß natürlich, wie die mediale Welt funktioniert, dass es darauf ankommt, dass man Schlagzeilen produziert, sie auch lange oben hält. Deshalb bin ich darauf vorbereitet, weiß auch, dass ich mich für das, was ich gesagt habe, nicht rechtfertigen muss und auch nicht werde, weil es für mich völlig okay ist, so wie ich es gesagt habe. Und was andere daraus machen, dagegen kann ich nichts tun. Dass ich allerdings politisch instrumentalisiert werde von einer Richtung, der ich fremder und ferner nicht sein könnte, das ist natürlich tragisch und grotesk.