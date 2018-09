Der Amateurverein ist einer der Gewinner der SPORTBUZZER-Aktion „10 Preise, die man nicht kaufen kann.“ Dieses Mal wurde ein Kinder-Training mit Kuntz verlost. Und Kuntz kam nicht alleine: Er brachte Co-Trainer Antonio di Salvo sowie die Fußballprofis Lukas Klostermann (RB Leipzig), Marco Richter (FC Augsburg) und Svend Brodersen (St. Pauli) mit.

Kuntz leitete die 10- bis 12-Jährigen knapp eine Stunde an. Technik, Taktik, Torschussübungen, der ehemalige Fußballprofi, der im vergangenen Jahr die U21-EM mit Deutschland gewann, spulte das komplette Programm mit den Kindern ab, ohne dabei den Spaß aus den Augen zu verlieren. „Jetzt machen wir eine Übung, die ihr im Spiel ganz sicher nicht braucht: Führt den Ball vorwärts mit der Sohle. Los geht's“, wies Kuntz an: „Glaubt an euch, denn wenn das so ein alter Sack wie ich noch hinbekommt, dann könnt ihr das auch.“