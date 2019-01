Tennis-Überraschung: Was macht Steffi Graf bei den Australian Open?

Sie lehnte sich auf ihrem Tribünensitz weit nach vorn, und so verschwand ihr Gesicht hinter ihrer blonden Wallemähne. Es nützte nichts, man hatte sie längst entdeckt. Steffi Graf saß am Mittwoch Abend (Ortszeit) am Court Nummer drei hinter ihrem Mann Andre Agassi und beobachtete das Zweitrundenmatch von dessen aktuellem Schützling Grigor Dimitrov. Aber da es Jahre her ist, dass man die 22-malige Grand-Slam-Siegerin überhaupt mal als Zuschauerin beim Tennis gesehen hatte, verwunderte es doch, dass Graf nicht bei Angelique Kerber mitfieberte.