Stendel-Party beim FC Barnsley geht weiter: "Sind in kurzer Zeit weit gekommen"

Nach dem 2:0-Sieg gegen Bradford City am Samstag ist Stendel mit dem FC Barnsley weiterhin ohne Gegentor - und führt mit seinem neuen Klub die Tabelle der dritten englischen Liga an. Die Euphorie rund um den ehemaligen Spieler und Trainer von Hannover 96 ist weiterhin ungebrochen. Co-Trainer Andreas Winkler erklärte: "Daniel Stendel ist aus Deutschland gekommen, um unseren Spielstil in jedem Stadion durchzusetzen, egal wer wir sind."

​Spieler angetan von Stendels Ideen

Temporeich und mutig nach vorne spielte Barnsley in Bradford - wie schon beim Auftakt. Winkler meinte: "Wir wollen das Spiel kontrollieren, wir wollen kontrollieren, was die Spieler machen." Die haben Stendels Philosophie schnell verinnerlicht.

​"Das wäre uns in der Vergangenheit nicht gelungen"

George Moncur, der das 2:0 durch Victor Adeboyejo vorbereitete, zeigte sich angetan von den Ideen des neuen Trainers: "Ich bin nicht überrascht über unsere Entwicklung, aber ich glaube nicht, dass uns das in der Vergangenheit gelungen wäre. Unser starker Start in der letzten Woche und das Spiel gegen Bradford zeigt, wie weit wir in so kurzer Zeit gekommen sind."