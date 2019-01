Fußballer verlor sein Bein nach einem Zweikampf: So geht es Stephan Schmidt heute

Als Familienvater muss er für Freundin und Kind sorgen, deshalb arbeitet er inzwischen als Filialleiter in einem Homburger Sportartikelladen – in seinem Beruf geht er komplett auf, schwärmt Stephan: „Ich habe täglich mit Fußballern zu tun, das bereitet mir riesige Freude. Viele von ihnen kennen mich und wir kommen automatisch ins reden.“

Er hat große Pläne

An ein Gespräch aus dem Jahr 2018 erinnert sich Stephan besonders gerne zurück, auch wenn dieses nicht in seinem Laden stattgefunden hat. Der ebenfalls Bein amputierte Günther, mit dem der SPORTBUZZER im Januar 2018 ein Treffen mit Stephan organisierte, meldete sich im Sommer noch einmal bei ihm. „Er rief bei mir Zuhause an, fragte, wie es mir geht, ob die Tochter schon auf der Welt ist. Er fragte so nett nach, wie es sonst nur Großeltern bei ihren Enkel tun“, erinnert sich Stephan: „ Ich habe mich riesig über seinen Anruf gefreut.“

Nun schmiedet Stephan Pläne für die Zukunft. „2019 will ich mit meiner Freundin und meinem Kind erstmal viel reisen“, verrät Schmidt: „Geheiratet wird dann voraussichtlich 2020.“