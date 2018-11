Bericht: Steuer-Ärger für Jens Lehmann – Ex-Nationaltorhüter wehrt sich!

Im Jahr 2012 soll das Hauptzollamt Speyer ein Paket Lehmanns zufällig geöffnet haben. Darin fanden sich wohl Bankunterlagen aus der Schweiz. Daraufhin soll die Steuerfahndung eingeschaltet worden sein. Laut Handelsblatt wurde eine Summe von 934 837 Euro an hinterzogenen Steuern bei Lehmann festgestellt. Die Staatsanwaltschaft soll 2015 allerdings einen sehr viel niedrigeren, aber noch sechsstelligen Betrag ermittelt haben.

Mit "erhöhter krimineller Energie", so werden die Steuerfahnder in dem Bericht zitiert, habe der ehemalige Torhüter von Borussia Dortmund , Schalke 04, dem VfB Stuttgart und Arsenal London den Staat hintergehen wollen.

Am Mittwoch enthüllte die Wirtschafts- und Finanzzeitung Handelsblatt pikante Details aus den Finanzen von Jens Lehmann. Auch wenn betont sei, dass es nie eine Anklage gegen ihn gab!

Nicht unbedingt das, was man von einem ehemaligen, deutschen Fußball-Helden erwartet, oder?

Auch steht im Bericht, um welche Einkünfte es dabei genau gegangen sein soll. Lehmann spielte nach seiner Zeit in Dortmund insgesamt fünf Jahre in England. Irgendwann zwischen 2003 und 2008 soll er angeblich zwei Gesellschaften auf der Kanalinsel Jersey gegründet haben - einem Steuerparadies. Dorthin sollen Gelder vom DFB und Sponsoreneinnahmen geflossen sein.

In einem Haus von Lehmann am Starnberger See soll es gar zu einer Hausdurchsuchung gekommen sein. Dabei soll laut Handelsblatt-Bericht ein Tresor ungeöffnet von Beamten versiegelt worden sein. Als sie den Tresor später öffnen wollten, sei das Siegel gebrochen gewesen. Laut des Berichts seien es Lehmanns Kinder gewesen.