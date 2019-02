Wegen Steuerhinterziehung: Bewährung für Ex-Real-Madrid-Trainer Jose Mourinho 

José Mourinho hat sich mit der spanischen Steuerbehörde im Zuge der Ermittlungen wegen Steuerhinterziehung auf eine Bewährungsstrafe und eine Geldbuße geeinigt. Dem portugiesischen Trainer wurde vorgeworfen, während seiner Zeit bei Real Madrid in den Jahren 2011 und 2012 Einnahmen in Höhe von rund 3,3 Millionen Euro unversteuert bezogen zu haben.

Mourinho akzeptierte nun eine einjährige Gefängnisstrafe auf Bewährung. Zudem muss der Star-Trainer rund zwei Millionen Euro zahlen. Der 56-Jährige entging dem Gefängnis wegen nur, weil Erststrafen unter zwei Jahren in Spanien in der Regel auf Bewährung ausgesetzt werden. Erst Ende Januar hatte sich Cristiano Ronaldo, gegen den ebenfalls wegen Steuerhinterziehung ermittelt worden war, mit den Behörden auf eine zweijährige Bewährungsstrafe und eine Buße in Höhe von rund 19 Millionen Euro geeinigt.