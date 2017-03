Stiller Arbeiter vs. Weltstar: Leipzigs Löw trifft auf Wolfsburgs Ljungberg

Leipzig. Wenn RB Leipzig am Samstag den VfL Wolfsburg empfängt, werden die Augen auch auf die Mannschaftsbänke gerichtet sein, vor allem auf die der Gäste. Denn dort nimmt mit Fredrik „Freddie“ Ljungberg als Co-Trainer einer Platz, der nicht nur auf dem Rasen einen Namen hat. Sein Leipziger Pendant Zsolt Löw ist weit weniger prominent, dient als Co-Trainer seit 2012 nicht etwa im Weinberg des Herrn, wohl aber in dem von Red Bull. Ein Vergleich.

Nicht nur in Schweden kennt ihn jeder

Seine Verpflichtung war eine der größten Überraschungen beim jüngsten Trainerwechsel in Wolfsburg. Dass Andries Jonker mit Ljungberg einen echten Weltstar an seine Seite holte, sorgte medial für mehr Beachtung als das Engagement des Chefs. Kein Wunder: Die Vita des 39-Jährigen beeindruckt. Schwedischer Meister und Pokalsieger, englischer Meister und FA-Cup-Gewinner, Fußballer des Jahres in Schweden (der letzte vor der nach wie vor andauernden Ära des Zlatan Ibrahimovic), bester Spieler der Premier League – Freddie Ljungberg hat in seiner Karriere viel gewonnen und zahlreiche Ehrungen eingeheimst. Nur die Champions League, die gewann er nie.