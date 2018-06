Hummels kritisiert Taktik und Kollegen scharf: Die Stimmen zur Deutschland-Niederlage

Nach der überraschenden 0:1-Niederlage gegen Mexiko wurde Mats Hummels (SPORTBUZZER-Note 6) deutlich. In einem Rundumschlag nach Abpfiff kritisierte er seine Teamkollegen und die Taktik des DFB-Teams zum WM-Auftakt scharf. Interne Absprachen seien nicht umgesetzt worden. Er fühlte sich von der Mannschaft in der Abwehr mit Teamkollege Jérôme Boateng alleingelassen. „Ich verstehe nicht ganz, warum wir das so gespielt haben“, sagte der Starverteidiger des FC Bayern München. Neben Hummels wurden auch Teamkollege Marco Reus und Bundestrainer Joachim Löw in ihrer Kritik deutlich.