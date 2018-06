Müller spricht von „Wende“ – Die Stimmen zum Deutschland-Sieg gegen Schweden

Toni Kroos: „Was soll ich sagen? In diesem Spiel haben wir wieder die Phasen nicht genutzt, in denen wir richtig gut waren. So, wie wir gefightet haben, waren wir richtig gut. Einige Deutsche hätte es auch bestimmt gefreut, wenn wir heute rausgegangen wären. Aber den Gefallen tun wir ihnen nicht. Natürlich geht das erste Tor auf meine Kappe. Du musst dann auch die Eier haben, die zweite Halbzeit so zu spielen. Unser Ziel war, das Spiel heute zu gewinnen. Jetzt müssen wir Südkorea schlagen und überzeugend auftreten.“