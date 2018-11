Lars Lehnhoff & Co. in Feierlaune: "Hauptsache wir feiern jetzt und reißen Lissabon ab!"

Rund 80 Zuschauer haben die "Recken" nach dem spektakulären 41:36 im Hinspiel in Hannover zum zweiten Aufeinandertreffen der 3. Qualifikationsrunde des EHF-Cups mit SL Benfica nach Portugal begleitet. Allein 17 Anhänger gehörten zum Umfeld von Lars Lehnhoff: Vater, Mutter, Schwester, Ehefrau Birte und, und, und ...

Recken-Training in Lissabon, Trainer Ortega: "Müssen und werden auf Sieg spielen"

"Was ich mir für die Gruppenphase wünsche? Da ist mir jetzt herzlich egal. Hauptsache wir feiern jetzt und reißen Lissabon ab", sagte Lehnhoff. Okay, dann eben nicht - und viel Spaß! Angesprochen auf seinen verworfenen Siebenmeter, verlor er selbigen nicht: "Manchmal ist man eben so blind", sagte er mit einem Schmunzeln. Ein Sonderlob hatte das Urgestein derweil noch für die mitgereisten Fans parat: "Sie waren einfach sensationell. Wir sind ganz gut reingekommen. Das war enorm wichtig."

"Es zählt nur das Weiterkommen."

Nationalspieler Kai Häfner resümierte, dass "wir sehr, sehr froh und glücklich sind. Es tut einfach gut für unser Gemüt und unsere Seele." Das Fazit von Trainer Carlos Ortega fiel so aus: "Je mehr Zeit runterlief, desto sicherer fühlte ich mich. Wichtig war einfach, dass wir sehr gut gestartet sind. Das war der Schlüssel zum Erfolg. Die Abwehr war teilweise good, teilweise schlecht. Besonders in der zweiten Hälfte haben wir wieder dummer Fehler gemacht. Da müssen wir noch drüber reden und in Zukunft noch besser werden. Aber heute ist das egal. Es zählt nur das Weiterkommen. Jetzt hoffen wir auf ein bisschen Glück bei der Auslosung für die Gruppenphase."