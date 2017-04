Die Stimmen zum 4:0-Sieg von RB Leipzig

Stefan Ilsanker: „Nicht nur auf unserer Seite, auch auf der Gästeseite war die Chancenverwertung zum Glück nicht so besonders gut. Wir haben viel zu viel zugelassen. Am Anfang ist es viel zu leicht für uns gegangen, wir waren uns schon ganz sicher, dass wir das nach Hause fahren.“

Trainer Ralph Hasenhüttl: „Das 2:0 war der Knackpunkt. Je früher du Tore gegen diesen Gegner machst, desto einfacher wird’s. Deshalb war die Führung wichtig. Aber als Darmstadt umgestellt hat, haben wir es nicht geschafft, ruhig weiter zu spielen. Wir waren hektisch, wir waren nervös. Das lag wahrscheinlich auch an den Ergebnissen zuletzt. Mit jeder Chance die du dann vergibst, wirst du unsicherer. Wir haben uns in der Halbzeit nochmal neu sortiert und die Mannschaft hat das dann auch beherzigt.“

Emil Forsberg: „Beide Mannschaften hatten große Chancen. In der zweiten Halbzeit haben wir dann drei Tore gemacht, ich bin zufrieden mit unserer Leistung. An die Champions League denke ich noch nicht, auch wenn sie ein Traum ist. Ich beschäftige mich nur mit der Bundesliga."

SV Darmstadt 98:

Trainer Torsten Frings: „Das 4:0 ist ein Stück weit zu hoch ausgefallen. Ich dachte teilweise, ich bin bei der versteckten Kamera. Es war so bitter. Wenn du dir gegen so eine starke Mannschaft so tolle Chancen herausspielst, dann musst du sie auch nutzen. Ich war 60 Minuten super happy mit der Mannschaft. Das 2:0 war der Genickbruch. Nach der gelb-roten Karte wussten wir, dass wir noch das eine oder andere Tor bekommen."

Sven Schipplock: „Wir kommen gut aus der Halbzeit heraus und bekommen dann so ein dummes abgefälschtes Tor. Mit dem 2:0 war es dann schwierig. Wir hätten das Spiel viel länger offen halten müssen."

Daniel Heuer-Fernandez: „Wir sind schwer ins Spiel gekommen, in der ersten Viertelstunde war Leipzig besser. Wenn danach ein oder zwei Tore machen gehen wir ganz anders in die Halbzeit. Klar spielen auch bei uns die Nerven eine Rolle. Wir müssen jetzt weiter machen."