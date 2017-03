Stimmen zum Spiel Werder Bremen gegen RB Leipzig

Ralph Hasenhüttl (Trainer RB Leipzig): "Ich denke, wir haben heute in der ersten Halbzeit, bis auf bei den beiden Distanzschüssen stabil gestanden und wenig zugelassen. Die beiden Gegentore waren natürlich bitter, aber Bremen hat das in den beiden Situationen auch gut gemacht. Am Ende haben wir alles oder nichts gespielt. Aber auch wir hatten im ersten Abschnitt gute Möglichkeiten und hätten uns mit mindestens einem Tor belohnen müssen! Wir erarbeiten uns momentan das notwendige Glück einfach ein Stück zu wenig. Von daher gibt es natürlich Punkte, an denen wir ansetzen und daraus lernen müssen! Jetzt ist es wichtig, dass wir die Länderspielpause gut nutzen und dort wieder Kraft für die kommenden schwierigen Aufgaben tanken."