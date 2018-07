Stimmung oder Boykott? Hannover 96 empfängt positive Signale der Fanszene

Die DFL hat den 96-Übernahmeantrag von Präsident Martin Kind abgelehnt. Der Ärger im Zuge der 50+1-Debatte ist damit aber noch lange nicht beendet – mindestens zwischen den beiden Parteien, Kind hat gerichtliche Schritte angekündigt. Aber wie sieht es mit den Fans aus? Vergangene Saison verweigerten viele aktive 96-Anhänger aus Protest gegen die Pläne die Unterstützung. Ist der Stimmungsboykott nach dem DFL-Nein zu den Kind-Plänen endgültig Geschichte, oder geht der Ärger auch im Stadion in die nächste Runde?

Zum Ende der vergangenen Saison hatten sich 96-Entscheider und Fanvertreter darauf verständigt, den Lautstärkeboykott erst einmal auf Eis zu legen. 96 hofft, dass es in der neuen Spielzeit laut bleibt. „Nach der vergangenen Saison haben wir mit vielen Menschen auch aus der aktiven Fanszene gesprochen“, sagt Manager Horst Heldt, „wir haben entschieden, ein an­deres Bild darzustellen.“

Stimmungsboykott bleibt eine Option

Doch es gibt auch andere Strömungen. Aus dem Um­feld der Faninitiative Pro Verein etwa, bei dem die Kind-Pläne besonders sauer aufstoßen. Auch dass als erste 96-Reaktion auf die DFL-Entscheidung „kein bisschen Selbstkritik“ ge­äußert worden sei, kam gar nicht gut an.

Sollte Kind wie angekündigt klagen, werde Pro Verein „geeignet reagieren“, hieß es in einer Mitteilung. Wie genau, steht noch nicht fest, wird aber in einer Woche entschieden: Am Donnerstag treffen sich Interessierte aus der Fanszene zu Gesprächen im „Chez Heinz“.

Es scheint auch nicht ausgeschlossen, dass ein neuer Stimmungsboykott beschlossen wird.