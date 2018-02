Stimmungseklat bei Hannover 96 - Heldt schimpft: "Es kotzt mich alles an"

Die Stimmung scheint endgültig vergiftet bei Hannover 96! Gegen Gladbach gab's am Samstagnachmittag in der HDI-Arena den nächsten Stimmungsboykott aus dem Ultra-Lager. Mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen stimmten die (eigentlich) lautesten Fans keinerlei Gesänge an, schrien das Team nur selten nach vorne.

Stattdessen: immer wieder „Kind muss weg“-Rufe und Schmähgesänge gegen Club-Präsident Martin Kind. Das quittierte die Fan-Mehrheit diesmal mit lauten „Ultras raus“-Rufen als Antwort – und Manager Horst Heldt mit klaren Worten.