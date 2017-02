Stöger im Sportbuzzer-Interview: Für immer 1. FC Köln? "Warum nicht?"

Anzeige

Herr Stöger, haben Sie eigentlich einen Eisschrank in Ihrem Trainerbüro?

(lacht) Nein. Aber ich weiß schon, worauf Sie hinauswollen… Ihr Trainerkollege Christian Streich sagte letztens: „So cool wie Peter Stöger werde ich nie, selbst wenn ich mich in den Eisschrank lege.“ Wie kommt er darauf?

Das weiß ich nicht (lacht). Ich finde auch, dass ich privat überhaupt nicht cool bin. Zumindest sagt mir das niemand. Vielleicht ist es die Gelassenheit und Abgebrühtheit, die man mit 50 als drittältester Trainer der Liga (hinter Carlo Ancelotti und Dieter Hecking, d. Red.) hat.

Was sagt Ihnen die Zahl 1325 in Verbindung mit dem 1. FC Köln?

Dass ich wahrscheinlich so viele Tage schon hier bin? Exakt. Nur Hennes Weisweiler (1384) und Christoph Daum (1374) liegen vor Ihnen. Noch …

Als ich vor dreieinhalb Jahren gekommen bin, wäre eine Abstimmung, ob ich so lange in Köln durchhalte, wahrscheinlich mit weniger als zwei Prozent ausgefallen. Ich fühle mich sicher und gut aufgehoben. Aber die richtig großen sportlichen Krisen haben wir ehrlicherweise auch noch nicht gehabt.

Viele Trainer sind gescheitert, Sie nicht. Bitte verraten Sie uns: Wie schafft man Köln, Herr Stöger?

Durch normale, harte Arbeit. Ich habe ja schon ein paar Vereine gehabt, und das wirkt vielleicht ein bisschen komisch: Aber in der österreichischen Regionalliga beim First Vienna FC haben wir auch nicht anders gearbeitet als hier beim 1. FC Köln. Köln galt immer als unruhiger Klub.

Als ich gekommen bin, hatte ich nicht das Gefühl, dass der Verein kurz vor der Auflösung steht - dann hätte ich es auch nicht gemacht. Ich glaube, dass die handelnden Personen genau wussten, was dem Verein guttut. Köln und ich – das passt ganz gut. Mein Büro ist direkt neben dem von Jörg Schmadtke, man läuft sich ständig über den Weg, tauscht sich aus. Jeder weiß, wie der andere über Situation A, B, C oder D denkt. Natürlich weiß ich auch bezogen auf Stimmungen unserer Fans in dieser Stadt: Wo viel Liebe ist, ist auch viel Schmerz. Aber dieses Umfeld muss man genießen, auch wenn das nicht immer einfach ist.

Würden Sie den Satz unterstreichen: Der 1. FC Köln ist kein Karnevalsverein mehr?

Ja. Aber ich würde gleichzeitig zu 100 Prozent ausschließen, dass ich bislang irgendetwas zur grundlegenden Veränderung eines Fußballklubs beigetragen habe, das geht alleine gar nicht. Ich glaube, dass es ein anderer Trainer auch geschafft hätte. Vor Ihrer Zeit gab es nicht selten Skandale. Zum Beispiel um alkoholisierte Spieler, die ins Auto gestiegen sind.

Wir haben ein paar Dinge, die gehen und die nicht gehen. Ich kann nicht garantieren, dass irgendwann mal einer in der Stadt mit 1,2 Promille unterwegs war. Aber ich kann garantieren, dass er dann nicht mehr ins Auto eingestiegen ist. Da appellieren wir an das Verantwortungsbewusstsein und die Intelligenz der Spieler - und das funktioniert gut. Manche Dinge kommen aber immer auch erst dann zutage, wenn es sportlich nicht läuft.

Wie meinen Sie das?

So ist die Gesellschaft heutzutage. Wenn Marcel Hirscher beim Skilaufen bei uns in Österreich jede Woche mit zwei Promille gewinnt, sagen die Leute, der ist richtig cool. Gewinnt er nichts, ist er ein Trunkenbold. Haben Sie Ausgehregeln?

Unsere Jungs haben ihre freien Tage, an denen sie auch ausgehen können und auch mal zwei, drei Kölsch trinken - und das ist auch gut so. Aber gehen Sie davon aus, dass ab Mitte bis Ende der Woche kein Spieler mehr ausgeht. Und wenn, dann würden wir es natürlich erfahren, denn wir wissen mehr, als die Jungs zu glauben meinen (lacht).

Stöger: Leipzig hat "viel Selbstvertrauen und eine besondere Qualität"

Sie haben acht Spieler im Kader, die in Köln geboren sind. Wie wichtig ist das?

Die Jungs, die hier in der Gegend aufgewachsen sind, wissen schon vorher, wie der Verein tickt. Aber wir haben auch viele Nicht-Kölner, über die die Leute denken: Das könnte ein echter kölscher Jung sein. Dem Leo Bittencourt würde man zum Beispiel fix abkaufen, dass er kölsch ist, obwohl er ein brasilianischer Cottbusser ist. Es ist eben die Frage, wie du dich drauf einlässt - auf die Stadt, den Karneval und die Menschen hier in Köln. Man hat das Gefühl, Sie haben sich schnell mit Köln identifiziert.

Ich mag Fußball wirklich gern. Aber ich lebe Fußball nicht 24 Stunden. Ich bin auch Privatmensch - und wenn ich Lust habe, mal auszugehen, dann gehe ich aus. Auch in Läden, von denen man es vielleicht nicht denken würde: ob das ein Burgerladen ist, ein Italiener ohne viel Schnickschnack ist oder einfach eine ur-kölsche Kneipe.

…wo Sie nicht selten auf begeisterte Fans treffen.

Ich habe mich davon entfernt, dass ich die Privatperson Peter Stöger bin, wenn ich ausgehe. Diese Stadt ist positiv verrückt und wo du bist, sind FC-Fans. Sie sprechen dich an, möchten am liebsten ein Kölsch mit dir trinken und Selfies machen. Aber das ist kein Problem für mich. Wenn ich das an einem Tag mühsam fände, esse ich halt zu Hause. „Heute keine Fotos!“ - das geht nicht. Sind auch Sie schon mehr kölsch als Ösi?

Nein, nein! Ich würde mir als Österreicher nie anmaßen, zu sagen: Ich bin ein kölscher Jung (lacht).

Wäre eine Qualifikation für Europa mit dem FC ein größerer Erfolg als Ihre Meisterschaft mit Austria Wien?

Ja. Austria gehört zur Top drei Österreichs - wir haben damals mit Salzburg und Rapid zwei Konkurrenten hinter uns gelassen. Wenn wir es mit Köln jetzt nach Europa schaffen sollten, wären wir in Deutschland unter den Top sechs. Das bedeutet, dass wir sechs bis acht Mannschaften mit denselben und zwei, drei mit besseren Möglichkeiten hinter uns gelassen hätten. Würde eine Rückholaktion von Lukas Podolski heute überhaupt noch in das FC-Konzept passen?

Lukas, zu dem ich ein sehr gutes Verhältnis habe, ist immer noch eine ganz andere Kategorie, eine ganz andere Größenordnung. Und wenn wir irgendwann überhaupt einmal in seiner Größenordnung sein sollten, wird das in einigen Jahren und damit zu einer Zeit sein, in der er nicht mehr in der Lage ist, als Profi zu spielen.

Der ehemalige Freiburg-Coach Volker Finke führt übrigens das Bundesliga-Ranking mit 5843 Trainer-Tagen an. Wäre „ewig FC“ auch für Sie denkbar?

Grundsätzlich sage ich: Warum nicht? Wir haben uns ja in aller Freundschaft darauf verständigt, dass es gemeinsam mindestens bis 2020 weitergehen soll.

