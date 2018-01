Strasser nicht in Lebensgefahr: Albtraum für Kaiserslautern

Berichte, wonach Strasser eine Herzattacke erlitten habe, bestätigte der Klub nicht . "Er ist nicht in Lebensgefahr", sagte ein Vereinssprecher am späten Mittwochabend nach dem bisher einzigartigen Vorfall im deutschen Profifußball.

Genaue Diagnose steht noch aus

Strasser war in einem Notarztwagen in ein Krankenhaus gebracht worden, die genaue Diagnose steht noch aus. Der Chefcoach soll nach der ersten Halbzeit über Schwindel und Übelkeit geklagt haben, sei aber ansprechbar gewesen. Wegen eines "medizinischen Notfalls", so der Stadionsprecher am Böllenfalltor, wurden die 17 400 Zuschauer, darunter der früheren FCK-Vorstandschef und Nationalspieler Stefan Kuntz, nach Hause geschickt. Wann und in welcher Form das Kellerduell der beiden Abstiegskandidaten wiederholt wird, wird die Deutsche Fußball Liga (DFL) entscheiden. Zur Pause stand es 0:0.