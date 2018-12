FC-Bayern-Legende Pfaff kritisiert Hoeneß für Breitner-Streit: "Wie kleine Jungs"

Jetzt wird der Streit zwischen Paul Breitner und Uli Hoeneß zum großen Theater. Nach Beiträgen von Karl-Heinz Rummenigge, Rudi Völler und Co. meldet sich ein weiterer ehemaliger Fußball-Star zu Wort: Im Interview mit Sport 1 kritisiert Ex-Bayern-Torwart Jean-Marie Pfaff (156 Spiele zwischen 1982 und 1988) den Bayern-Präsidenten für den Umgang mit seinem ehemaligen Freund Breitner. "Beide sollen wie Männer offen miteinander reden. Paul Breitner wird man in München nicht vergessen."

Zum Hintergrund: Uli Hoeneß hatte die Bayern-Legende Paul Breitner kürzlich von der Ehrentribüne der Allianz-Arena verbannt und erklärt, er habe nach seinem Gefängnisaufenthalt mit seinem einstigen besten Freund gebrochen. Auch Rudi Völler meldete sich zu Wort: "Ich bin in diesem Fall auf der Seite von Uli Hoeneß", erklärte der Sportchef von Bayer 04 Leverkusen der Bild am Sonntag. „Bei aller Wertschätzung für seine Leistungen als Spieler hat Paul Breitner in den 80er-, 90er-Jahren als Zeitungskolumnist so viele Leute verletzt – das war mitunter menschenverachtend.“ Bayern-Kollege Rummenigge sprang Hoeneß ebenfalls zur Seite und sprach davon, dass Hoeneß von Breitner "verbal geschlachtet" wurde.