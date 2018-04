Streit längst beigelegt: Hummels offenbar nicht schuld an Tuchel-Absage bei Bayern

Es sollte der krönende Abschluss der BVB-Karriere von Mats Hummels werden, doch das DFB-Pokal-Finale 2016 (3:4 nach Elfmeterschießen gegen den FC Bayern) endete im Desaster. In seinem letzten Pflichtspiel für Borussia Dortmund vor seinem Wechsel zum FC Bayern München ließ sich der Nationalspieler in der 78. Minute wegen Muskelkrämpfen auswechseln. Eine Szene, die den damaligen BVB-Trainer Tuchel gar nicht schmeckte: "Er kann es besser", sagte der Coach nach Spielende nur. Beide gingen im Streit auseinander. Das Verhältnis schien zerrüttet.

Tuchel und Hummels sollen sich nach Informationen der Sport Bild ausgesprochen haben - und das sogar schon vor einem Jahr. Am Rande des Testspiels gegen England Ende März 2017 hat sich der Verteidiger auf Wunsch seines Ex-Trainers mit ihm zusammengesetzt. "Wir haben uns in einer Länderspielpause in Dortmund getroffen und geredet", sagte Hummels dem Magazin nun. "Ich kann sagen: Es war ein gutes Gespräch."