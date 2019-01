Transferstreit um Modeste: Tianjin-Präsident Yuhui verhaftet - Wird Klub aufgelöst?

Seit Monaten verhandelt Zweitligist 1. FC Köln mit dem chinesischen Klub Tianjin Quanjian um die Freigabe von Anthony Modeste . Ein Skandal um Präsident Shu Yuhui und dessen Unternehmen Quanjian Group - gleichzeitig Hauptsponsor des Teams - könnte nun die Entscheidung in dem Fall beschleunigen. Im schlimmsten Fall droht Tianjin offensichtlich der Entzug der Lizenz und die Auflösung.

Yuhui im Gefängnis

Wie chinesische Medien übereinstimmend berichten, wurde Yuhui gemeinsam mit 17 anderen Personen am Montag verhaftet. Dem Unternehmen, das Milliarden mit der Produktion und dem Verkauf alternativer Medizinprodukte umsetzt, wird irreführende Werbung vorgeworfen. Auslöser der Ermittlungen ist ein tragischer Fall um ein vierjähriges, an Krebs erkranktes Mädchen. Angeblich auf Anraten Yuhuis wurde die Behandlung des Kindes mit modernen Methoden abgebrochen und stattdessen Mittel der Quanjian Group verwendet. Während das Mädchen im Sterben lag, warb das Unternehmen weiter mit der vermeintlich erfolgreichen Behandlung. Der Fall sorgte vor allem in den sozialen Medien für massive Kritik und brachte zudem weitere Berichte über ähnliche Opfer von irreführender Werbung ans Tageslicht.