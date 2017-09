Stress beim FC Bayern: Franck Ribéry rastet nach Auswechslung aus

Anzeige

Der FC Bayern kommt einfach nicht zur Ruhe!

Erst das Interview von Robert Lewandowski mit der irren Reaktion von Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge, dann das eher schwache 3:0 gegen den RSC Anderlecht. Dort platzte dem nächsten Bayern-Star der Kragen - bei seiner Auswechslung tickte Franck Ribéry komplett aus. Der Franzose pfefferte sein Trikot auf die Bank und ließ sich auch von Sportdirektor Hasan Salihamidzic nicht beruhigen - der rügte ihn auch direkt nach dem Spiel öffentlich: "Das darf nicht passieren beim FC Bayern München. Das ist nicht okay. Da werden wir sprechen drüber."

Wieder Zoff beim FC Bayern! Ancelotti nach dem Spiel wortkarg. War die Aktion von Ribéry okay, wollte Sky-Reporter Patrick Wasserziehr wissen. Der sonst so warme Italiener nun gar nicht mehr weitherzig: "Ask him - fragen Sie ihn!" Der Chefcoach der Bayern wollte nach dem glanzlosen Pflichtsieg über alles reden - aber nicht über die Aktion des Routiniers. Nur soviel: "**Er hat gut gespielt und ich wollte ihm ein bisschen Ruhe gönnen..." Ribéry ist immerhin 34 Jahre alt und benötigt Pausen. Das scheint ihm selbst jedoch nicht klar zu sein.

FC Bayern in Noten: Die Einzelkritik gegen Anderlecht Der FC Bayern wusste gegen Anderlecht nicht restlos zu überzeugen. Für den SPORTBUZZER hat Patrick Strasser die Noten aus der Allianz Arena. © imago Manuel Neuer : Der Torhüter machte sein 100. Europacup-Spiel, inklusive der Partien im Schalke-Dress. Im Glück, als nach Abwehr-Chaos vor ihm der Schuss von Chipchiu am Pfosten landete. Zu null, Job erfüllt. Note 3 © imago Joshua Kimmich : Nun also auch in der Champions League der Mann der rechten Außenbahn. Wie immer fleißig und mannschaftsdienlich. Mit guter Haltungsnote als er einen Querpass von der Strafraumkante direkt in die Mitte auf Thiago weiterleitete – das 2:0. Schob in der 90. Minute überlegt zum 3:0 ein. Note 2 © imago Niklas Süle : Weil Hummels eine Pause bekam, durfte der Ex-Hoffenheimer sein Debüt in der Königsklasse feiern. Sehr offensiv, bei Standards immer vorne dabei. Einer seiner Kopfbälle wäre beinahe das 2:0 gewesen (54.). Ein Treffer wurde ihm abgepfiffen – Offensivfoul. Note 3 © imago Javi Martínez : Versuchte sich als Akrobat, doch sein Fallrückzieher kurz vor der Pause landete in den Armen von RSC-Torwart Sels. Der Spanier gab gestern den Abwehrchef. Doch die zahlreichen Chancen der Gäste in Unterzahl müssen ihm angekreidet werden. Note 3 © imago Rafinha : Die Verlegenheitslösung auf der linken Abwehrseite angesichts der Ausfälle von Alaba und Bernat fiel kaum auf, hatte jedoch bei schnellen Gegenstößen in der Rückwärtsbewegung so seine Probleme. Note 4 © imago Thiago : Startete nominell als Sechser, nach dem frühen Platzverweis für die Gäste konnte der Spanier noch offensiver agieren. Eine gute Flanke auf Lewandowskis Kopf war zunächst zu wenig, dann lief er perfekt in Kimmichs Flanke, das 2:0 (65.) Note 3 © imago Corentin Tolisso : Sehr guter langer Ball des Franzosen in den Lauf von Lewandowski, der dann den Elfmeter vor dem 1:0 herausholt. Ansonsten hatte er einige Abspiel- und Stockfehler im Programm. Note 3 © imago Franck Ribéry : Hatte seine auffälligste Szene als er nach dem Foul an Lewandowski bei Schiedsrichter Tagliavento vehement Rot für den Sünder forderte und dafür sofort Gelb kassierte. Oftmals fehlten ihm Feuer, Esprit und Durchschlagskraft. Bei seiner Auswechslung (78.) war er beleidigt, zeigte Feuer. Note 3 © imago James Rodríguez : Startelf-Debüt in einem Pflichtspiel für den Kolumbianer. Hätte per Flugkopfball für die Führung sorgen können (9.). Schöne Pässe mit dem linken Innenrist, eine coole Direktabnahme nach Thiago-Ecke (45.). Wenig Applaus von den Fans bei seiner Auswechslung nach 85 Minuten. Note 4 © imago Arjen Robben : Der Holländer agierte unglücklich, kam nicht so recht in seine Eins-gegen-Eins-Dribblings. Wirkte unzufrieden, haderte oft wenn er – tatsächlich – zu wenige sinnvolle Bälle bekam. Besonders mit Lewandowski immer wieder unzufrieden. Note 4 © imago Robert Lewandowski : Spiel eins nach seinem den Klub aufwühlenden Interview. Setzte diesmal den ersten Wirkungstreffer auf dem Platz. Holte den Elfmeter samt Platzverweis heraus, den er dann selbst souverän verwandelte. Ansonsten: Zu wenig. Note 3 © imago Thomas Müller : Wurde von den Fans gefeiert, konnte nach seiner Einwechslung (78. für Ribéry) jedoch keine großen Akzente mehr setzen. Das Thema „Müller spielt (n)immer“ wird heiß bleiben. Ohne Note © imago Jérôme Boateng : Erstmals seit Mitte Mai kam der Innenverteidiger nach mehreren Muskelverletzungen wieder zu einem Einsatz, kam nach 77 Minuten für Martínez. Hinten kaum gefordert, bereitete mit einem Pass das 3:0 von Kimmich vor. Ohne Note © imago Kingsley Coman : In Hoffenheim durfte der Franzose noch von Beginn an wirbeln, gegen Anderlecht lediglich ab der 85. Minute auf dem linken Flügel etwas wirbeln. Ohne Note © imago

"Kannst Trikot des FC Bayern so nicht wegwerfen"

Bei Sky lud Experte Lothar Matthäus durch. "Du kannst das Trikot des FC Bayern nicht so wegwerfen. Er muss auch akzeptieren, dass das eine Schutzhaltung des Trainers ist", erklärte der frühere Kapitän der Münchner, früher Sinnbild eines Führungsspielers, der sich so etwas nicht zu Schulden kommen ließ. Matthäus: "Er ist ein älterer Spieler, der so die Kraft hat für ein weiteres Spiel."

Ribéry, der sich anschließend weder vom ebenfalls ausgewechselten Teamkollegen Javi Martinez noch von Sportdirektor Hasan Salihamidzic beruhigen ließ (in dessen Armen er heftig motzte), war wohl sauer, weil er eine gute Leistung gebracht hatte. In der SPORTBUZZER-Einzelkritik gab es eine 3 - besser war nur Joshua Kimmich, der beste Mann des Spiels. Der rückte anschließend nicht so recht raus mit der Sprache, was die Causa Ribéry betrifft. "Es sieht so aus, dass er wegen seiner Auswechslung sauer ist. Er hat gut gespielt...."

So reagiert das Netz auf den Ribéry-Ausraster

Ribéry schimpft bei #Salihamidžić wie ein Rohrspatz. Das riecht nach dem nächsten Spiegel-Interview eines Bayern-Spielers. ;-) #FCBAND — Bananenflanke (@dirk_adam) September 12, 2017

Ribéry geht mir aktuell so derartigst auf die Nerven. — Complaxes (@Complaxes) September 12, 2017

Das letzte mal dass ich jemanden sah der sich so aufführte als er kurz vor der 80. Min ausgewechselt wurde war in der Kreisliga B. #Ribery — Marco Mingablog (@Mingablog) September 12, 2017

ribery ist einfach nur noch peinlich..bei mir wäre er sowieso kein stammspieler mehr, aber dann rumheulen wenn er nach 75 min runter muss — steve✌ (@stevii1900) September 12, 2017

Und noch was zu Ribery: Jedes mal pumpt er nach 20 Min. wie ein Maikäfer und beschwert sich dann, wenn man ihn zurecht auswechselt. Peinlich — Gamigo78 (@gamigo78) September 12, 2017

