Stress pur: So funktioniert das Fotofinish bei der Tour de France

Drei deutsche Sprinter unter den ersten Elf, aber wieder kein Sieg: Der Niederländer Dylan Groenewegen hat sich am Freitag im vierten Massensprint der 105. Tour de France seinen ersten Etappenerfolg gesichert und konnte mit deutlichem Vorsprung schon vor der Ziellinie jubeln. Ein Fotoentscheid war nicht notwendig. Für die Fans schade, denn ein knappes Sprintfinale mit einem Zielfotoentscheid ist das spannendste, was der Radsport zu bieten hat.

Nervenzerreißende Wartezeit für Radprofis

Immerhin: Die Zeitnehmer haben mit einer Zeit- und einer optischen Linie im Zielbereich die modernsten Hilfsmittel zur Verfügung. Kameras, die direkt auf die Ziellinie gerichtet sind und mit Präzision in jedem Etappenort auf- und wieder abgebaut werden müssen, schießen 10 .000 Fotos in der Sekunde. Sieben Mitarbeiter bauen jeden Morgen im Zielort die Technik für das Zielfoto auf. Bis zu zwei Stunden dauert es, bis alles an genau den richtigen Stellen sitzt und kalibriert ist. 2,184 Tonnen wiegt die Spezialausrüstung. Die Mitarbeiter legen während einer Tour de France rund 5000 Kilometer zurück.

Greg Van Avermaet verteidigt Gelbes Trikot

Das Zielfoto ermöglicht den Zeitnehmern, bis auf einen Millimeter genau zu bestimmen, welcher Fahrer als Erster die Ziellinie überquert hat. Fehlentscheidungen sind nahezu ausgeschlossen – zumal neben den Zeitnehmern auch ein Kampfrichter sitzt.

Dieser kam am Freitag nicht zum Einsatz. Das Gelbe Trikot verteidigte Olympiasieger Greg Van Avermaet mühelos. Der Belgier kommt nun seinem Wunsch immer näher, am Sonntag im „Maillot Jaune“ Richtung Roubaix aufzubrechen. Davor bietet sich den Sprintern am Sonnabend in Amiens eine weitere Möglichkeit. Eventuell mit Zielfotoentscheid.