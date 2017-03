„Stress und Belastung“ – RB sucht Diagnose für Keitas Schwächeanfall

Noch immer ist nicht endgültig klar, was die Ursache für den Schwächeanfall war. "Ich glaube, es hatte mit der Belastung und dem Stress davor zu tun", so Hasenhüttl. Die statistischen Daten stützen die These des Trainers. So viele Kilometer wie gegen Wolfsburg ist Keita zuletzt in keinem Spiel gelaufen. Sein Wert gegen den VfL lag bei 11,49 Kilometern. Im Spiel zuvor gegen Augsburg spulte er 10,13 Kilometer ab und in den Begegnungen davor noch weniger. In Mönchengladbach brachte es der Dribbler aus Guinea beim 2:1-Sieg gerade auf 8,91 Kilometer.

Keita, der vor allem in der zweiten Halbzeit mit seinen Sturmläufen aus dem Mittelfeld noch einmal die Wende einleiten wollte, hat sich offenbar völlig verausgabt. Hinzu kam die mentale Belastung in den Tagen zuvor mit den ständigen Gerüchten um einen möglichen Wechsel zum FC Bayern München.