Stresstest zum Saisonstart für BSG Chemie und Lok Leipzig

In der Regionalliga steht eine englische Woche an: Die BSG Chemie spielt am Mittwoch beim hohen Staffelfavoriten in Cottbus, Lok Leipzig empfängt am Donnerstag den SV Babelsberg 03.

Leipzig. Der Derbysieg in Leutzsch hat Spuren hinterlassen. Allen voran bei den Lok-Kickern. Christian Hanne musste bereits in der Halbzeit raus, weil er im Zweikampf etwas im Gesicht abbekommen hatte. „Ich habe verschwommen gesehen“, begründete der 28-Jährige den Wechsel. Schrank Peter Misch brachte die Sache in der Abwehr zu einem guten Ende. Mittlerweile sieht der Innenverteidiger wieder klare Bilder und fühlt sich fit für den nächsten Kick. Der geht morgen (19.30 Uhr) über die Bühne. Babelsberg rollt ins Bruno-Plache-Stadion. Der SV gewann sein Regionalliga-Auftaktmatch gegen die zweite Garde von Tante Hertha 2:1.

„Wir müssen jetzt gut im Rhythmus bleiben“, sagt Hanne. Schließlich geht der Saisonstart gleich in die Vollen. Innerhalb einer Woche müssen alle Teams drei Spiele schultern – englische Woche heißt das. „Du merkst schon das Derby in den Knochen“, macht Hanne keinen Hehl aus der körperlichen Belastung. „Aber dafür haben wir einen breiten Kader“, fügt er an. Und genau diese Breite wird gegen Babelsberg von Nutzen sein. Denn mit Maximilian Pommer, Marcel Trojandt und Hiromu Watahiki sind gleich drei Spieler angeschlagen. Der Japaner hatte sich im Test gegen die Queens Park Rangers das Knie verdreht, ist wieder ins Training eingestiegen. Wuselwind Pommer hat einen Tritt in die Kniekehle abbekommen, Linksverteidiger Trojandt einen Pferdekuss. Lok-Trainer Heiko Scholz glaubt, dass Pommer bis morgen nicht fit wird. „Wir haben fünf gleichwertige Spieler“, beruhigt der 51-Jährige gleichzeitig. So könnte das Stündlein von Sascha „Pfeffi“ Pfeffer schlagen. 90 Minuten hat er drauf, das bewies er im Test in Engelsdorf.

Festgezurrt ist nun auch das Benefizspiel des 1. FC Lok zugunsten der SG LVB. Vergangenen Dezember war deren Vereinsheim komplett abgebrannt. Die Partie gegen LVB wird am 1. September (19 Uhr) im Plache-Stadion stattfinden. Die 5 Euro Eintritt dienen dem Wiederaufbau des Vereinsheimes an der Neuen Linie.

Cottbusser Presse spricht vom „Spiel gegen Sachsen Leipzig“

Für Chemie Leipzig wird es schon heute wieder ernst. 19.30 Uhr ist Anstoß bei Energie Cottbus, die Rollen sind klar verteilt. In der Cottbusser Lokalpresse ist zwar vom „Spiel gegen Sachsen Leipzig“ die Rede, doch Energie-Coach Claus-Dieter Wollitz weiß besser Bescheid: „Ich habe Chemie letzte Saison beim Brandenburger SC gesehen und erwarte einen leidenschaftlichen Gegner.“ Leidenschaft und großer Kampfgeist sind die Stärken der Chemiker. Gegen Lok haben sie nicht zu einem Punkt gereicht. Und heute?

Dass beide Vereine in ganz unterschiedlichen Sphären schweben, zeigt die Personal-Debatte. Nachdem Tim Bunge und Alexander Bury mindestens in der kompletten Hinrunde ausfallen und Felix Paul ganz ausgestiegen ist, suchen die Leutzscher dringend Spieler – charakterlich passend und möglichst günstig, lautet das Anforderungsprofil. In Cottbus hält Trainer Wollitz trotz des 4:0-Auftaktsieges und guter Offensivleistung die Verpflichtung eines weiteren Angreifers für wichtiger denn je. Anforderungsprofil: Kopfballstark, damit die Flanken von Maximilian Zimmer im Zentrum verwertet werden. Bis heute wird sich da wohl nichts tun...

Alexander Bley, Uwe Köster

