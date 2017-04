Sylvie Meis' Aufstiegsversprechen an Hannover 96: "Dann stehe ich in echt da"

Für jeden gewonnnen Punkt in der englischen Woche lässt Bikini-Model Sylvie Meis für die 96-Spieler ein Kleidungsstück fallen. Zumindest als Papp-Figur in der Kabine. Nach zwei gewonnenen Partien trägt Sylvie nicht mehr viel.

... oder ganz in natura - Sylvie macht stets eine gute Figur.

Die Geschichte hat für einiges Aufsehen gesorgt und ist mittlerweile sogar bis zu Sylvie selbst durchgedrungen. Ihre Reaktion: denkbar cool. "Wenn ich noch immer so ein Glücksbringer für den Fußball bin, dann mach ich doch alles richtig", sagte die 38-Jährige der Bild-Zeitung und versprach: "Wenn die Jungs den Aufstieg packen, dann stehe ich in echt in der Kabine.“

Wenn das mal nicht zur Motivation beiträgt ...