Stürmer Werner unter den Fittichen von DFB-Arzt Müller-Wohlfahrt

Deutschlands bester Torschütze Timo Werner soll in der Obhut von Dr. Müller-Wohlfahrt nach seinem Muskelfaserriss die bestmögliche Behandlung bekommen. „Er hat ihn ja auch schon nach dem Spiel behandelt“, erklärte RB-Trainer Ralph Hasenhüttl die Maßnahme am Freitag. In München wird der linke Oberschenkel des Stürmers vom ehemaligen Teamarzt des FC Bayern am Wochenende genau unter die Lupe genommen. Der 74-Jährige ist Spezialist für Muskelverletzungen und besitzt in München eine 1600 Quadratmeter große Praxis, in der er Spitzensportler aus der ganzen Welt behandelt. Am Montag trifft Werner wieder in Leipzig ein und setzt seine Reha am Cottaweg fort.