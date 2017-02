Stürmt die Lok gegen Babelsberg mit Volldampf ins gesicherte Mittelfeld?

Der Regionalligist aus Probstheida kämpft am Freitag erstmals in diesem Jahr auf heimischem Rasen um Punkte.

Leipzig. Am Freitagabend wird in Probstheida gespielt. Daran ändert auch der viele Regen nichts. Aber der Platz wird tief sein, wenn um 18.30 Uhr der 1. FC Lokomotive Leipzig den SV Babelsberg empfängt. Die Spieler in Blau-Gelb waren zuletzt Kummer gewohnt, mussten fürs Training immer wieder auf Kunstrasenplätze ausweichen und dafür einiges an Fahrtzeit in Kauf nehmen. Die Umstände reichen als Ausrede also nicht.

Nach dem späten, aber verdienten 2:2-Ausgleich zum Auftakt gegen Neugersdorf will die Truppe von Trainer Heiko Scholz punktemäßig nachlegen. Der Coach hat ein klares Ziel ausgegeben: „Möglichst schnell einen gesicherten Mittelfeldplatz erreichen.“ Das hat zwei Gründe: Zum einen will der Aufsteiger auch nächste Saison in der Regionalliga spielen. Zum anderen braucht der Verein Planungssicherheit, um sich frühzeitig um Neuzugänge kümmern zu können. Geld ist weiter knapp, die Mannschaft soll dennoch punktuell verstärkt werden. Das Budget dazu soll in den kommenden Wochen festgezurrt werden. Mit den siebtplatzierten Babelsbergern reist ein Team nach Probstheida, das nur einen Punkt mehr auf dem Konto hat (aber zwei Spiele weniger). Es kommt ein Gegner, der versucht, das Spiel zu machen. Solche liegen der Scholz-Elf. „Man hat in der Hinrunde gesehen, dass wir gegen Mannschaften besser aussehen, die mit Fußball spielen“, findet auch Robert Zickert. Der Innenverteidiger trug zuletzt für den verletzten Markus Krug die Kapitänsbinde. Zickert: „Es ist unser erstes Jahr in der Liga. Dass wir nicht jeden an die Wand spielen, ist normal.“

Die Mannschaft brauche noch Zeit, um auch gegen tiefstehende Gegner erfolgreich zu sein, betont Zickert. Ein früher Klassenerhalt wäre wichtig, damit weiter in Ruhe am Offensiv-Konzept gefeilt werden kann. Bis zum Jahr 2020 hat die Mannschaft Zeit zu wachsen. Dann peilt der Verein den Aufstieg in die 3. Liga an. Für die diesjährige Mission „gesicherter Mittelfeldplatz“ muss Scholz heute vermutlich auf Ronny Surma verzichten, der Problem mit dem Nacken hat. Kapitän Krug fehlt noch Spielpraxis, ist eher Kandidat für eine Einwechslung. Ausfälle konnte Lok bislang aber immer recht gut verkraften. Ohnehin betont Scholz oft, 15 oder gar 16 Stammspieler zu haben. Zweimal die gleiche Startelf? Bei Scholz fast ausgeschlossen. Der ausgeglichene Kader ist aber eben auch eine Qualität der Loksche. Eine, mit der möglichst schnell der Klassenerhalt gesichert werden soll.

Für die Gäste ist es die erste Partie nach der Winterpause. „Wir brennen darauf, dass es endlich losgeht“, sagt SVB-Kapitän Philip Saalbach, für den es ein besonderes Spiel wird. Der 28-Jährige ist in Wurzen aufgewachsen. Im Nachwuchs trug er vier Jahre das Trikot des VfB Leipzig. Die Familie lebt noch immer in Sachsen. „Ich musste schon acht Karten für die Begegnung besorgen. Aus dem Bekanntenkreis werden viele im Stadion sein“, berichtet der Defensivspieler. Unter den Zuschauern wird auch sein Bruder Markus sein – er trug von 2009 bis 2013 das Lok-Trikot. „Ich drücke meinem Bruder die Daumen“, sagt der 33-Jährige, der seine Laufbahn beendet hat und in Leipzig zwei Restaurants führt. Fabian Held / Mirko Jablonski

