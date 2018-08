Sturz-Drama bei deutscher Sprint-Staffel! Jakubczyk und Reus verletzt

Nach einem spektakulären Sturz beim letzten Wechsel ist die deutsche Männerstaffel über 4 x 100 Meter bei der Leichtathletik-EM in Berlin im Halbfinale ausgeschieden. Schlussläufer Lucas Jakubczyk (Berlin) strauchelte am Sonntagabend nach der Stabübergabe und stürzte auf die Bahn.

"Den Umständen entsprechend gut"

„Ich habe mit Beiden sprechen können. Es geht ihnen den Umständen entsprechend gut“, sagte der auf Position zwei laufende Patrick Domogala in der ARD. „Das ist bitter, weil wir gut im Rennen lagen“, meinte der Mannheimer. Später wurde klar: Jakubczyk stürzte nach muskulären Problemen am Oberschenkel und zog sich beim Aufprall eine Platzwunde zu. Reus fiel über ihn und verletzte sich an der Schulter. "Sie werden medizinisch versorgt", erklärte Andrew Lichtenthal, der Verbandsarzt des DLV.