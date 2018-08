Sturz-Sprinter Jakubczyk auf Instagram: "Nächstes Jahr wird angegriffen!"

Das ist sicher nicht der Abschluss der EM den ich mit erhofft habe 🤕 @kevink2053 @patrick_domogala und @julianreus100m haben einen super Job gemacht und wir waren unserem Ziel schon sehr nah. Leider habe ich mir einen Muskelbündelriss im rechten Oberschenkel zugezogen, sowie zwei Schnittwunden die vor Ort genäht wurden und unzählige Schürfwunden und leichte Prellungen. Leider hat es @julianreus100m auch ziemlich dolle erwischt. Gute Besserung auf diesem Wege. Ich möchte mich bei allen bedanken die mich letzte Woche unterstützt haben, den Ärtzen und Physios die mich vor Ort versorgt und behandelt haben, sowie bei dem phantastischen Berliner Publikum im @olympiastadionberlin! @berlin.2018 war ein Fest, erfolgreich, unvergesslich, atemberaubend und leider auch schmerzhaft, aber das ist eben Leichtathletik! Danke an alle Nachrichten und Genesungswünsche die ihr mir in den letzten Stunden geschrieben habt, nächste Jahr wird wieder angegriffen 💪 #adidas #sccberlin #berlin2018 #ec2018 #berlin #olympiastadionberlin #trackandfield #leichtathletik #4x100m #sprint #essprintet #germany #deutschland #nofilter #instagood #instafit #comebackstronger

A post shared by Lucas Jakubczyk (@lucas.jakubczyk) on Aug 13, 2018 at 11:12am PDT