"Sky Sport News": Stuttgart und Großkreutz einigen sich auf Trennung

Jetzt ist es offenbar offiziell: Der VfB Stuttgart und Kevin Großkreutz trennen sich nach Informationen von "Sky Sport News" sofort. Die Vertragsauflösung soll auf einer Pressekonferenz am Freitagmittag verkündet werden. Nach Informationen der Bild wurde die Trennung in einem zweistündigen Gespräch am Donnerstag in der Stuttgarter Geschäftsstelle beschlossen.