Stützkonstruktion beschädigt: BSG Chemie steht ohne Tribüne da

Leipzig. Die Nachricht kam am Mittwochabend: Die BSG Chemie Leipzig sperrt ihre Tribüne. Für den Oberligisten, der am Samstag gegen den Bischofswerdaer FV ins Punktspieljahr 2017 starten will, eine schwere Entscheidung. Aber eine notwendige, wie Vorstandssprecher Dirk Skoruppa am Donnerstag auf Sportbuzzer-Nachfrage, mitteilte. „Es bestehen erhebliche Schäden an der Stützkonstruktion, die eine weitere Nutzung in der bisherigen Weise nicht zulassen.“ Festgestellt wurden diese bei tiefer gehenden Prüfungen im Antragsverfahren für eine denkmalschutzgerechte Sanierung.

Die Tribüne im Alfred-Kunze-Sportpark hat Geschichte. Gebaut wurde sie ca. 1930. Wann genau, ist unklar. „Die Universität Leipzig beschäftigt sich gerade mit diesem Thema. Eine Reihe von Unterlagen aus dieser Zeit sind verschwunden“, so Skoruppa. Standort war zunächst nicht Leutzsch, sondern eine Regattastrecke in der Messestadt. Erst im Zuge des Stadionausbaus nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Tribüne umgesetzt und fand ihren heutigen Platz. „Das ist eine sachsenweit einmalige Historie“, betont Skoruppa. Auch deshalb habe man die denkmalschutzgerechte Sanierung beantragt.

Dass das Bauwerk seine besten Tage bereits lange hinter sich hat, ist nicht neu. Ursprünglich fanden hier 1200 Fußballfans Platz. Seit knapp drei Jahren ist die Nutzung auf 300 Personen beschränkt. „Die Sitzbretter an beiden Seiten waren da bereits so stark verwittert, dass wir diese Bereiche sperren mussten.“ Nun ist auch das nicht mehr möglich. „Wir hatten bisher immer freie Platzwahl auf der Tribüne“, erklärt der BSG-Vorstandssprecher. „Für diese Art der Nutzung werden etwa eine Tonne Last pro Quadratmeter berechnet.“ Die Last kann die arg in die Jahre gekommene Stützkonstruktion aber nicht mehr tragen. Die Interimslösung ist denkbar einfach: eine feste Platzzuordnung. „In diesem Fall halbiert sich die nachzuweisende Tragfähigkeit“, so Skoruppa. Zwei bis vier Wochen wird es dauern, bis die Verantwortlichen die entsprechenden Voraussetzungen für feste Tribünenplätze und Platzkarten geschaffen hat. „Wir hoffen, bereits zum auf den Samstag folgenden Heimspiel damit fertig zu sein.“ Nach derzeitigem Stand ist das die Partie gegen den Lokalrivalen FC International am 11. März. Für die Begegnung am Samstag bietet der Verein den Dauerkartenbesitzern Sitzgelegenheiten auf der VIP- und Pressetribüne als Ersatz an.

Auf Dauer will sich der Oberligist mit Aufstiegsambitionen mit dieser Zwischenlösung aber natürlich nicht zufriedengeben. „Der Antrag zur Sanierung wurde gestellt und ist in Bearbeitung, mit offenem Ausgang“, sagt Dirk Skoruppa. „Wir sitzen gerade an der Kalkulation für eine Sanierung. Als einfachste Variante könnte man lediglich die Stützkonstruktion auf Vordermann bringen. Denkbar ist aber auch die zusätzliche Schaffung von Sanitäranlagen und Räumlichkeiten im Unterbau.“ So vielfältig wie die Möglichkeiten sind damit auch die zu erwartenden Kosten. „Es wird sich irgendwo zwischen 500.000 Euro und 1,5 Millionen Euro bewegen.“ Klar ist schon jetzt: Für das Vorhaben ist der Verein auf Unterstützung von möglichst vielen Seiten angewiesen. Da trifft es sich gut, dass der Stadtrat jüngst auf Antrag von SPD und der Linken 350.000 Euro für den Alfred-Kunze-Sportpark in den aktuellen Haushalt eingestellt hat.

