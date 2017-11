Style-Ranking: Hayo checkt die Bundesliga-Trikots

Platz 18: FC Augsburg - Heim: "Sieht aus, wie mehrere Trikots zusammengeschustert - resultierend in grafisches und farbliches Chaos. Direkter Abstiegsplatz in Sachen Design!"

Platz 18: FC Augsburg - Heim: "Sieht aus, wie mehrere Trikots zusammengeschustert - resultierend in grafisches und farbliches Chaos. Direkter Abstiegsplatz in Sachen Design!" © FC Augsburg

Platz 10: Hertha BSC - Heim: "Eigentlich ja ein ganz schönes Trikot, wenn man mal von dem horrenden Grün des Sponsoren-Logos absieht, für das man im Grunde ja nichts kann. Ganz im Gegensatz zu der Idee Herstellerlogo und Wappenumrandung in protzigem Gold zu gestalten. Dabei passt doch Bling Bling so gar nicht zu Berlin!" © Hertha BSC