Südkorea-Star Heung Min Son: Achtelfinaleinzug – sonst ab zum Militärdienst? 

Südkorea-Star Heung Min Son hat im Moment nicht nur WM-Gegner Deutschland im Kopf.

Dem Stürmer droht in seiner Heimat die Einberufung zum Militärdienst. Der Grund: Das Gesetz in Südkorea besagt, dass der mindestens 21-monatige Militärdienst nur bis zum 27. Lebensjahr aufgeschoben werden kann. Am 8. Juli wird Son 26 und hat ihn bisher nicht geleistet, weil er von 2008 bis 2015 in Deutschland für den Hamburger SV und Bayer Leverkusen spielte. Aktuell steht Son bei Tottenham Hotspur unter Vertrag.