Super-Bowl-Gebrauchsanleitung: Regeln, Fachbegriffe, Strategien - so geht Ihr fit ins NFL-Finale

Die lange Super-Bowl-Nacht (Kickoff um 0.30 Uhr/Pro7) steht vor der Tür – und Ihr seid euch unsicher: Gucken würde ich das Spektakel ja schon, aber ich habe keine Ahnung von dem Sport. Keine Sorge, das geht vielen so. Damit wirklich jeder Freude am größten Einzelsportereignis der Welt hat, gib es hier eine kleine Gebrauchsanleitung. Wenn Ihr die acht Tipps befolgt, macht das Duell der Los Angeles Rams gegen die New England Patriots garantiert auch als Laie Spaß.

Die beiden Sieger der National Football Conference – in diesem Jahr die Los Angeles Rams – und der American Football Conference (AFC), die New England Patriots. Die beiden Conferences spielen unter der Saison nach einem ausgeklügelten System gegeneinander. Die besten Teams kommen in die Playoffs. Dort wird nach dem Ausscheidungs-Prinzip Achtelfinale bis Halbfinale gespielt. Nur, dass die Sieger der beiden Halbfinale Conference Champions genannt werden

Keine Angst vor Fachchinesisch!

Football ist eine Sprache für sich. Dabei braucht es nur ein paar Begriffe, um das Spiel genießen zu können: Quarterback, First Down, Endzone, Touchdown, Field Goal, Extrapoint. Der Quarterback ist der Spielmacher. Er muss zusehen, dass er den Ball in jeweils vier Versuchen insgesamt zehn Yards in Richtung gegnerische Endzone bringt – dort wird gepunktet. Wenn das klappt – entweder durch Pass-Spiel oder Laufen, gibt es einen First Down und der Ball muss erneut zehn Yards nach vorne. Bringt ein Spieler den Ball in die Endzone, ist das ein Touchdown. Das gibt sechs Punkte. Mit einem Kick zwischen die hoch aufragenden Torpfosten gibt es einen Extrapunkt. Klappt es mit dem Touchdown nicht, kann man auch ein Field Goal erzielen, sofern man nah genug an den Torpfosten dran ist. Ein Field Goal ist wie ein Extrapoint, in der Regel nur von weiter weg. Es gibt drei Punkte.