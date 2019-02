Internationale Pressestimmen zum Super Bowl zwischen den Patriots und den Rams: "Schlafen war die bessere Idee"

Tom Brady hat es wieder einmal geschafft und seinen sechsten NFL-Titel eingefahren. Mit dem Sieg der New England Patriots gegen die Los Angeles Rams (13:3) avancierte der 41-Jährige zum alleinigen Rekordsieger. Dementsprechend ließ die Presse den Ehemann von Topmodel Gisele Bündchen im Anschluss an den Super Bowl hochleben, der internationale Blätterwald konzentrierte sich in erster Linie auf den Star-Quarterback, obwohl mit Julian Edelman ein Wide Receiver zum MVP gekürt worden war.

Super-Bowl-Halbzeitshow enttäuscht

Von Deutschland bis in die USA: So titeln die internationalen Gazetten zum Super Bowl 2019!

Noch nie erzielten zwei Teams gemeinsam in einem NFL-Finale so wenige Punkte (16 an der Zahl). Erstmals in der Geschichte des Super Bowls gelang im gesamten Spiel nur ein Touchdown. Und die Los Angeles Rams gingen als erst zweites Team in die Historie ein (nach den Miami Dolphins 1972), dem kein Touchdown gelang.