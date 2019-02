Jetzt ist er wirklich der Größte, der GOAT, „Greatest Of All Times“, wie bisher nur Muhammad Ali: Tom Brady, der ewig junge Quarterback der Patriots. Er kann einfach nicht genug kriegen vom Erfolg. Wo andere Sportstars schon längst zufrieden den verdienten Ruhe- und Wohlstand genießen, quält sich der 41-Jährige mit geradezu beängstigendem Enthusiasmus durch die harten Trainingseinheiten seines Teams. Ein Rekord reicht ihm nicht, er möchte alle brechen. Auch wenn er weiß, dass das in der von Statistik besessenen NFL unmöglich sein wird, rennt und wirft er sich trotzdem von einer Bestmarke zur nächsten.