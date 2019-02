Cheerleader und Spielerfrauen: So sexy wird der Super Bowl 53

Spielerfrauen nehmen im Fußball zumeist nur einen Bruchteil der Berichterstattung ein - außer sie kritisieren den Trainer öffentlich oder greifen andere Spielerfrauen an. In den USA ist das ganz anders. Gerade beim American Football berichten die Gossip- und Sport-Seiten fast täglich über die WAGs (die englische Abkürzung für "Wives And Girlfriends", also Frauen und Freundinnen) der NFL-Stars. Zum großen Showdown beim Super Bowl 53 in Atlanta zwischen den New England Patriots und den Los Angeles Rams (0.30 Uhr in der Nacht von Sonntag auf Montag) blickt der SPORTBUZZER auf die Frauen (und in diesem Jahr bei den Cheerleadern sogar Männer) hinter den Super-Bowl-Stars. So sexy wird der Super Bowl 53!