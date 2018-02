Super-G: Snowboard-Star Ledecka holt sensationell Olympia-Gold

Pita Taufatofua: 2016 ging der Athlet aus Tonga noch in Rio de Janeiro im Taekwondo an den Start, bei den Winterspielen in Pyeonchang wagt er sich als Langläufer in die Loipe. In Rio trat der tongaische Fahnenträger bei der Eröffnung mit eingeöltem, freiem Oberkörper auf - das Bild ist aber aktuell: Auch in Pyeongchang präsentierte Taufatofua die Flagge seines Landes eingeölt und oberkörperfrei, trotz Temperaturen um den Gefrierpunkt. Im 15-Kilometer-Langlauf erreichte er sein Ziel: Trotz knapp 23 Minuten Rückstand auf Sieger Dario Cologna wurde er Drittletzter. © getty/Al Bello