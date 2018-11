Vor Topspiel gegen FC Bayern: BVB-Fans protestieren gegen Super League

26. April 2017: Die Borussia siegt in München und fährt nach Berlin! Unter Trainer Thomas Tuchel gelingt den Schwarz-Gelben ein 3:2-Erfolg im DFB-Pokalhalbfinale. Die Offensivkräfte Pierre-Emerick Aubameyang und Ousmane Dembélé haben mit ihren Treffern maßgeblichen Anteil am Coup in München. Das Pokalfinale gewinnt der BVB gegen Eintracht Frankfurt im Jahr 2017. © imago/photoarena/Eisenhuth