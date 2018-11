"Luftnummer" Super League: Frankfurt-Präsident ätzt gegen Pläne

Deutliche Worte von Peter Fischer: Der Präsident von Eintracht Frankfurt reagiert mit Unverständnis auf die Berichterstattung über eine mögliche Super League. "Das Thema gibt es seit sechs Jahren, so ein System wird aber nie funktionieren und bleibt eine Luftnummer", sagte der 62-Jährige auf dem Sportpresseball in der Mainmetropole. "Ich bin mir vollkommen sicher, dass es eine Super League nie geben wird." Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel hatte im Rahmen seiner Investigativ-Serie "Football Leaks" die angeblichen Pläne des FC Bayern veröffentlicht, ab 2021 aus der Bundesliga aussteigen und in eine neu gegründete europäische Liga wechseln zu wollen.