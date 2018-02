Superbowl 2018: Diese Rekorde wurden geknackt!

Wie spannend der Super Bowl LII zwischen New England und Philadelphia war, zeigt sich auch an den zahlreichen Super-Bowl-Rekorden, die gebrochen worden sind. Wir haben sie für euch aufgelistet - Klickt euch durch!

Die meisten Super-Bowl-Spiele in einer Karriere: Tom Brady (New England Patriots) - 8

Die meisten Super Bowls als Trainer in einer Karriere: Bill Belichick (New England Patriots) - 8

Die meisten Pässe und die meisten angekommenen Pässe in Super-Bowl-Spielen in einer Karriere: Tom Brady - 357 Pässe, davon sind 235 angekommen.

